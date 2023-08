Statut de l’élu : « Il faut agir car on a de plus en plus de mal à trouver des candidats »

[interview] Démocratie locale

Publié le 16/08/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, France

La députée du Nord (Renaissance), Violette Spillebout a été nommée co-rapporteure avec son collègue (PCF) Sébastien Jumel d'une mission d'information de la délégation aux collectivités de l'Assemblée nationale sur le statut de l'élu et la lutte contre les violences envers les élus. Elle dévoile à la Gazette ses premières propositions, ainsi que les principaux sujets qui y seront abordés. L'objectif est d'aboutir à une loi transpartisane en décembre prochain.

Pourquoi rouvrir ce chantier du statut de l’élu alors qu’il y a déjà eu la loi « Engagement et proximité » en 2019 ?

Dès mon élection en tant qu’élue d’opposition à Lille et ensuite en tant que députée, j’ai pu mesurer combien il y a encore des progrès à faire à la fois sur le statut et la protection des candidats, des élus et de leurs familles. Il faut agir car on a de plus en plus de mal à trouver des candidats. Il y a de nombreuses alertes, aussi bien concernant les démissions que les personnes qui ne s’engagent pas au moment des candidatures. Je suis assez inquiète pour les futures élections municipales, dans les petites villes mais aussi dans les grandes villes.

C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant ...