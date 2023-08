Entreprises publiques locales

Pour leur financement, les EPL pourraient « entrer dans une période d’observation »

Publié le 21/08/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

entreprise publique locale Clod

En 2023, les entreprises publiques locales vont devoir se retourner, avec une offre bancaire plus tendue, vers des financements moins bien connus et plus complexes comme les programmes européens.

