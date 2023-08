Adoption internationale : le décret est publié

Réforme de l’adoption

Publié le 16/08/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, un décret adapte les modalités d’autorisation départementale de déclaration, de fonctionnement et d’habilitation par pays des organismes privés et publics en charge de l’accompagnement désormais obligatoire pour les personnes désireuses de recourir à l’adoption internationale.

Il fixe les durées d’autorisation et d’habilitation, ainsi que les conditions de renouvellement, de suspension et de retrait de celles-ci. Il organise les échanges d’informations et les coordinations renforcées entre le président du conseil départemental et les ministres concernés. Il procède enfin à diverses modifications de cohérence.