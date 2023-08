Avec le dispositif « 1,2,3 Nagez! », des cours gratuits et accessibles pour tous

Prévention de la noyade

Publié le 17/08/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Service des sports et vie associative de Dugny

Pour sa troisième édition, l’opération “1,2,3 Nagez !” pourrait enseigner la nage à 20 000 enfants. Initié en 2021, le dispositif touche cet été 38 territoires en France métropolitaine et ultramarine. Dont Dugny, en Seine-Saint-Denis ou la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le Tarn-et-Garonne.

« Avec « 1,2,3, Nagez ! », l’héritage des Jeux a déjà commencé », assure Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui a inauguré le 26 juin à Dugny, en Seine-Saint-Denis, la troisième édition de ce programme estival d’apprentissage de la natation, co-organisé par Paris 2024 avec l’agence nationale du sport, la Fédération française de natation (FFN) et les groupe EDF. Cet été, 38 projets ont été retenus dans le cadre d’un appel à projet dédié, et devraient permettre d’initier à la nage 20 000 enfants.

L’éducatif en moteur

Ces territoires sont carencés en équipements aquatiques ou en créneaux de natation, comme Dugny. « Comme nous n’avons pas de piscine, nous dépendons des territoires voisins et ne ...