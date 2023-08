Pharmacies à usage intérieur des Sdis : la gestion des médicaments

Sécurité civile

Publié le 14/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un arrêté du 7 août fixe les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours.

Pour rappel, dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours mentionnées aux articles L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et conformément à l’article R. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours assurent les missions et activités définies aux articles R. 5126-68 et R. 5126-69 du code de la santé publique : elles répondent aux besoins pharmaceutiques des malades ou blessés auxquels ils donnent des secours, ainsi qu’aux besoins pharmaceutiques de la médecine d’aptitude, de prévention et de soins qu’ils assurent auprès de leur personnel.

Cet arrêté aborde plusieurs points :

Il comporte des dispositions particulières concernant les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants.