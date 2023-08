Culture : coup de blues des responsables d’associations

Politiques culturelles

Publié le 11/08/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Nombre d’associations voient leurs responsables rendre leur tablier, sans toujours trouver la relève. Un risque d’étiolement mis en lumière par le sixième baromètre de leur coordination nationale (Cofac). Sur le plan financier, les collectivités restent présentes.

Association et mouvement associatif

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis le printemps 2022, 43% des associations culturelles ont perdu des bénévoles exerçant des responsabilités. Pire : une association sur deux n’a pas réussi à les remplacer. C’est ce que montre le sixième baromètre flash de la Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (Cofac), publié le 13 juillet. De plus, 36% ont vu le nombre de leurs adhérents diminuer par rapport à l’avant-covid.

Epuisement des responsables associatifs bénévoles

« C’est très préoccupant, s’inquiète Marie-Claire Martel, présidente de la Cofac. Avant le covid, on comptait 10% de responsables bénévoles quittant leurs responsabilités, et autant de nouveaux entrants. Aujourd’hui, alors que 43% des associations perdent leurs responsables bénévoles, le taux de renouvellement est resté le ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne