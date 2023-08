Remaniement : les attributions des ministres délégués et secrétaires d’État

Gouvernement

Publié le 11/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Onze décrets sont parus au Journal officiel du 11 août pour définir les attributions des ministres délégués, suite au remaniement du 20 juillet.

Le premier concerne Bérangère Couillard, la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Le deuxième concerne Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique.

Le troisième concerne Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Le quatrième concerne Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Le cinquième concerne Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Le sixième concerne Philippe Vigier, ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer.

Le septième concerne Prisca Thevenot, secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel.

Le huitième concerne Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité.

Le neuvième concerne Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville.

Le dixième concerne Patrice Vergriete, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Enfin, le onzième précise les fonctions de Fadila Khattabi, ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, qui traite les questions relatives aux politiques conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées.