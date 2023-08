ESSMS : mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions financières

ESSMS

Publié le 11/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 9 août prévoit les modalités de mise en œuvre des astreintes journalières et des sanctions financières prononcées en vertu de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil.

Il prévoit également les modalités relatives à l’émission des titres de perception en vue de leur recouvrement.

Ainsi, lorsque l’autorité compétente en application de l’article L. 313-13 envisage de prononcer, à l’encontre d’une personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil, une astreinte journalière, une décision faisant obstacle à la délivrance de toute nouvelle autorisation de gestion relevant de sa compétence ou une sanction financière, elle :

notifie à la personne concernée les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure ainsi que les montants maximums susceptibles d’être mis à sa charge et l’informe, le cas échéant, qu’elle envisage de ne plus lui accorder de nouvelle autorisation pour une durée maximale qu’elle précise ;

met à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales ;

informe la personne concernée de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;

le cas échéant, met en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d’affaires de son dernier exercice clos, constituant l’assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d’en attester.

L’autorité compétente fixe un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes qu’elle a formulées (présenter ses observations écrites, se faire assister d’un conseil…).

La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l’astreinte journalière, la durée de l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de sa compétence et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d’acquittement. Cette décision est transmise sans délai au représentant de l’Etat dans le département.