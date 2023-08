Airbnb participe-t-il à la dispersion ou à la concentration du tourisme ?

Tourisme

Publié le 10/08/2023

Collectifs d’habitants, partis politiques, collectivités, la grogne monte contre l’impact d’Airbnb sur l’offre de logements et la surfréquentation touristique. La plateforme met au contraire en avant son rôle dans la dispersion du tourisme et l’attractivité des territoires ruraux.

Chiffres-clés Le 19 juin dernier, le gouvernement a présenté un plan pour contrer le surtourisme en 4 axes, afin de diffuser une compréhension commune de la gestion des flux touristiques, sensibiliser les acteurs et usagers, mesurer ces flux et leurs impacts pour mieux les gérer, et accompagner les territoires. Face à la suraffluence, certaines destinations touristiques ont par ailleurs déjà opté pour des conditions restrictives d’accès, comme le parc national des Calanques avec l’instauration d’une jauge de 400 visiteurs par jour pour la calanque de Sugiton reconduite cet été, et l’île de Bréhat (avec un maximum de 4700 visiteurs quotidiens du 14 juillet au 25 août).

« En Bretagne, nous voulons des voisins, pas des valises à roulettes. Airbnb non merci », tel est le message qui figure sur les affiches du parti politique « Union démocratique bretonne » (UDB) qui circulent en ligne et ont fait leur apparition dans certains espaces publics depuis trois mois.

Une économie devenue « prédatrice »

« Des affiches ont été collées à Lorient, à Douarnenez, à Paimpol », confirme Gaël Briand, élu municipal dans l’opposition à Lorient, et conseiller régional d’opposition à l’UDB. « L’idée de départ derrière Airbnb était intéressante, et ce ne sont pas ceux qui louent une chambre dans leur résidence principale qui posent problème. Le problème est que cela s’est transformé en une économie prédatrice avec des investisseurs qui achètent le patrimoine breton et privent les locaux d’achats ou de locations, alors que les habitants ont énormément de mal à se loger », estime-t-il.

La presse locale peut aussi se faire l’écho de l’impact d’Airbnb sur les logements et le surtourisme, comme cet article de Nice Matin qui évoque un cœur historique de la ville « investi par d’innombrables locations Airbnb », et l’apparition « d’innombrables boîtiers » à clés pour que les touristes puissent accéder à leurs locations.

A Annecy, les annonces de meublés de tourisme sur les plateformes ont augmenté de près de 30% en deux ans, selon un article de France 3 régions, qui a rencontré un collectif d’habitants formé pour « interpeller la municipalité sur les nuisances liées au tourisme ». Le maire, François Astorg (ex-EELV), est en faveur de davantage d’encadrement, dont l’instauration de quotas, mais une mesure votée en février qui devait entrer en vigueur en juin a pour le moment été suspendue par une ordonnance du 11 juillet du tribunal administratif de Grenoble.

Rendre les territoires ruraux plus attractifs

De son coté, la plateforme met en avant sa participation à ce qu’elle appelle la « dispersion du tourisme », avec par exemple un partenariat noué avec l’AMRF en faveur de l’attractivité des territoires ruraux, et l’organisation de diverses initiatives, dont la promotion de la « deuxième édition des Fiertés rurales, première Pride des campagnes françaises ». Entre 2019 et 2023, le nombre de réservations effectuées par les voyageurs pour des séjours en milieu rural a plus que doublé sur la plateforme, au bénéfice de nombreux habitants locaux, indique même un communiqué publié fin juillet.

Mi-juin, la plateforme publiait une liste de dix destinations « plébiscitées pour des séjours abordables cet été » [à moins de 100 euros par nuit], mettant à l’honneur d’autres communes que les grandes métropoles : Montreuil, Saint-Ouen-sur-Seine, Calais, Roscoff, Pau, Strasbourg, Le Havre, Caen, Guidel, et Boulogne-sur-Mer.

Toujours sur le registre du tourisme local, fin juin, le Conseil départemental de l’Orne, la délégation Normandie de la Fondation du patrimoine, Airbnb et les hôtes de la communauté Airbnb de L’Orne ont publié un « Guide du patrimoine local de L’Orne », invitation à partir à « la découverte de lieux patrimoniaux inédits, répartis sur tout le département ».

« Disperser » le tourisme

Enfin, concernant les principales villes françaises, Airbnb assure dans un communiqué contribuer également à la dispersion du tourisme, avec une diffusion « des flux de voyageurs et des retombées économiques du tourisme au sein de nombreuses destinations ne disposant pas d’offres hôtelières, notamment en France ». C’est notamment le cas à Marseille et Nice, où Airbnb indique que plus de 250 000 voyageurs ont séjourné grâce à la plateforme « dans des quartiers dépourvus d’offre hôtelière, contribuant ainsi à mieux répartir les bénéfices du tourisme (…) ».

A Paris, qui a limité la location d’une résidence principale à 120 jours par an sur la plateforme, les amendes infligées aux propriétaires parisiens qui ne respectent pas cet encadrement sont actuellement de 31 000 euros en moyenne, et ont rapporté 6,5 millions d’euros à la ville de Paris depuis 2021, selon une information de Franceinfo.

« Pour protéger nos logements et notre vie de quartier, Paris a été la première ville en France à réguler Airbnb. Résultat : moins d’infractions, et des juges qui prononcent désormais des amendes records et plus dissuasives. Notre travail porte ses fruits », a réagi Ian Brossat sur X [nouveau nom de Twitter], adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés.