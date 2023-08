La santé au travail des femmes mise en lumière par un rapport sénatorial

Egalité profesionnelle femmes-hommes

Publié le 07/08/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

C’est un pavé dans la mare qu’ont jeté quatre sénatrices, autrices d’un rapport sur la santé au travail des femmes, exposées à des risques professionnels majeurs et des discriminations. Elles appellent à créer des statistiques sur ce sujet et mettre en œuvre des politiques de prévention adaptée.

Placer sous les projecteurs les « maux invisibles » que les femmes subissent au travail et exiger une politique de prévention adaptée, c’est la mission que s’est fixée la délégation aux droits des femmes du Sénat. Le 27 juin, elle a adopté le rapport remis par quatre sénatrices, Laurence Cohen (CRC, Val-deMarne), Annick Jacquemet (Union centriste, Doubs), Marie-Pierre Richer (LR, Cher) et Laurence Rossignol (SER, Oise), au terme de plusieurs mois d’enquête et d’auditions.

Elles dénoncent d’abord le manque criant de données sur le sujet. En effet, ni les employeurs publics ou privés, ni les organismes qui prennent en charge les risques professionnels ne se soucient de produire des statistiques au prisme du genre et du sexe et de les analyser. C’est d’autant plus pénalisant pour les femmes ...

