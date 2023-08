Strasbourg championne de France des mobilités douces

Mobilité

Publié le 03/08/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

La métropole alsacienne arrive largement en tête pour les déplacements domicile-travail à vélo, devant Grenoble, Bordeaux et Nantes.

Strasbourg, eldorado des transports verts. Pionnière du tramway, dans le sillage de Nantes, la métropole alsacienne a, depuis longtemps, adopté les modes de circulation en vogue chez ses voisins d’Outre-Rhin.

La pratique du vélo a explosé à la faveur de la crise sanitaire. Entre 2019 et 2022, elle a bondi de 31 % sur le baromètre du réseau Vélo et Territoires. La deuxième plus grosse progression de France, juste derrière Dunkerque.

Cinq fois au dessus de la moyenne nationale

Strasbourg occupe la première marche du podium pour les déplacements domicile-travail à vélo. Les derniers chiffres de l’INSEE portant sur l’année 2020 sont très clairs. 13,8 % des salariés de l’eurométropole utilisent un vélo pour se rendre leur travail. Une statistique qui grimpe jusqu’à 17,8 % au sein de la ville de ...

