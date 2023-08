Fonction publique : jusqu’au 15 septembre pour demander la « Bourse Talent »

Concours

Publié le 03/08/2023 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Plus que quelques semaines pour faire la demande de "Bourse Talent", ce soutien financier apporté aux préparationnaires inscrits dans des cycles de formation dénommés "Prépas Talents" mais également aux personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents. Un dispositif sous conditions de ressources.

Chiffres-clés Faire la demande ici pour les personnes non inscrites en Prépas Talents Pour les autres, inscrits en Prépas Talents, le bénéfice de la bourse est accordé de droit. Le bénéfice de la bourse ne peut être accordé qu’une seule fois.

Le dispositif « Bourses Talents » est destiné à soutenir financièrement les personnes les plus méritantes dans la préparation de certains concours de la fonction publique de catégorie A ou B. Et prioritairement aux candidats qui, du fait de leur situation géographique, sociale et familiale, ne disposent pas des mêmes chances que les autres pour accéder à des préparations de qualité. La demande de bourse peut être formulée jusqu’au 15 septembre.

Qui est concerné ?

« Les étudiants des Prépas Talents, dans les conditions et selon les modalités spécifiques décrites plus bas

Les personnes inscrites auprès d’un organisme de préparation aux concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B

Attention ...

