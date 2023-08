La loi sur la programmation militaire 2024-2030 est publiée au Journal officiel

Sécurité

Publié le 02/08/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

La loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est parue au Journal officiel du 2 août. Certaines de ces dispositions concernent les collectivités territoriales, issues du rapport annexé. Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 juillet, a déclaré 11 articles contraires à la Constitution.

Pour rappel, c’est le contexte international lié à l’agression de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 qui a amené le Parlement, à l’initiative du Président de la République et sur proposition du gouvernement, à décider d’interrompre la loi de programmation militaire (LPM) prévue pour 2019-2025, au profit d’une nouvelle LPM couvrant la période 2024-2030.

Le rapport indique que les dispositions de cette loi seront complétées par des actions en faveur de l’engagement de l’ensemble des forces vives de la Nation. Les organisations (collectivités, entreprises, associations) comme les citoyens seront davantage sensibilisés aux questions de défense, notamment pour anticiper leur rôle en cas de crise majeure.

Les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s’appuyant sur un lien Nation-armée rénové et plus visible (service militaire adapté, service militaire volontaire, modification de la doctrine d’emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires, participation accrue aux cérémonies patriotiques, encouragement de l’organisation d’actions mémorielles, etc.).

Toujours dans cet objectif de cohésion, au-delà de la réserve, un débat démocratique sera ouvert pour repenser le lien Nation-armée et doter la Nation de véritables capacités de défense territoriale. Les unités accueilleront régulièrement des visites d’établissements scolaires dans leur région d’implantation ou à proximité. Le rapport souligne qu’il convient aussi de développer sur tout le territoire français les classes de défense, notamment pour les élèves de troisième. Il souhaite aussi que l’armée et les collectivités territoriales généralisent autant que possible, sous réserve de l’accord du commandant de l’unité, la possibilité, pour la population civile, d’utiliser certaines infrastructures militaires présentes sur le territoire de la collectivité, tels que les gymnases ou encore les piscines, sans que cela perturbe le programme des entraînements militaires.

Enfin, le « plan famille II », qui sera doté d’un budget de 750 millions d’euros sur la période couverte par la présente loi de programmation et conçu en associant les collectivités territoriales, visera prioritairement à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Cela passera par plusieurs axes : l’accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, l’atténuation des impacts des engagements opérationnels, l’amélioration du quotidien des familles dans les territoires de la République, l’aide à l’emploi, l’aide au logement, l’aide à la scolarisation et la création de services de crèche.