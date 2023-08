L’Essonne engagée contre les pratiques sexuelles à risque des ados

Protection de l'enfance

Publié le 03/08/2023

Alexandre Touzet, vice-président du Département de l’Essonne délégué à la prévention, revient sur les différentes actions de sensibilisation et de prévention menées pour contrer le harcèlement sur les réseaux sociaux et la prostitution.

Au printemps, vous avez organisé un colloque sur le thème « Comment peut-on passer de l’amour virtuel à une rencontre physique sans encombre ? ». Pourquoi ?

Nous constatons que les relations entre jeunes s’établissent de plus en plus souvent via les réseaux sociaux, et ce de plus en plus tôt. Selon un sondage Ifop pour la Cnil « Les comportements digitaux des enfants », 45 % des parents déclarent que leur enfant de 8-9 ans navigue régulièrement seul sur Internet.

Dans le même temps, et le rapport du Sénat de septembre 2022 sur la pornographie et son industrie en fait état, les adolescents, et même les enfants, sont hyper exposés à la pornographie : 11 % des garçons de moins de 11 ans ont déjà vu des images pornographiques, un chiffre qui monte à 36 % pour les garçons de moins de 13 ans. Il ...