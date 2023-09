Commande publique : les collectivités boudent la carte d’achat

Achat public

Publié le 27/09/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

La carte achat est un outil mis en place en 2004 par décret pour donner de la souplesse aux agents lors de l’achat de fournitures au quotidien. Malgré ses avantages, peu de collectivités ont franchi le cap.

Elle est revenu sur le devant de la scène il y a quelques mois, à l’occasion d’une mise à jour juridique via un décret du 27 mars et un arrêté du 22 mai, qui modernisent son utilisation par les acheteurs de la sphère publique. Le décret clarifie le dispositif et l’adapte au e-commerce. L’arrêté permet (officiellement) de l’utiliser pour l’achat des cartes grises en préfecture. De quoi donner un coup de boost à cet outil qui n’a jamais réellement séduit les collectivités ? Pas si sûr…

Responsabilisation des agents

Dès sa création en 2004, elle pouvait paraître attrayante pour les collectivités territoriales. « C’est une carte bancaire presque classique mais qui ne permet pas de retirer des espèces », explique Christophe Carles, directeur des achats et des affaires juridiques à la communauté ...

