Dysfonctionnements dans les ESSMS : comment les prévenir

L’ensemble des établissements ou services sociaux et médicosociaux (ESSMS) autorisés, déclarés, agréés ou habilités, ou qui auraient dû l’être, sont sujets à contrôle. Dans le premier volet de notre série de trois analyses consacrée aux dysfonctionnements dans les ESSMS, Aurélie Aveline, avocate associées au cabinet GAA Heka, se penche sur les mesures de prévention à connaître.

Dans la sphère sociale et médico­sociale, la nature des intervenants est multiple : association, société, établissement privé… Et les différents établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) le sont tout autant. Mais, quelle que soit cette nature ou l’ESSMS concerné, la participation d’intervenants à des activités d’intérêt général alliée au financement de ces activités par des fonds publics emportent pour eux des obligations dont il appartient aux collectivités auxquelles ils sont liés, le plus souvent le département, de s’assurer du respect, sous peine d’engager leur responsabilité.

Et ces contrôles s’imposent d’autant plus que le public accueilli, du fait de sa fragilité, ­nécessite une attention renforcée.

Quels sont les ESSMS soumis aux contrôles ?

