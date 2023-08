Pass Culture : précisions sur les droits de propriété intellectuelle

Culture

Publié le 31/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un arrêté du 24 juillet modifie l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et réécrit les dispositions de son article 12.

Les détenteurs d’un compte “pass Culture Pro” ou d’un compte “pass Culture” ne disposent d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” sur la plate-forme et l’application. Les marques, noms commerciaux, logos et, sous réserve du I, les logiciels ainsi que les structures, infrastructures et bases de données utilisés par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” au sein de la plate-forme et de l’application et autres droits de propriété intellectuelle y afférents relèvent du monopole d’exploitation de ladite structure.

Les utilisateurs et les offreurs conservent les droits de propriété intellectuelle sur les contenus qu’ils mettent en ligne sur la plate-forme et l’application.

Tout acte de reproduction ou de représentation des textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” sur la plate-forme et l’application et par le détenteur d’un compte “pass Culture Pro” ou d’un compte “pass Culture”, sans l’autorisation de la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture”, et non conforme aux dispositions des conditions générales d’utilisation, est interdit et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.