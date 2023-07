Matériel antipollution : indispensable pour la protection de l’environnement

Publié le 27/07/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

La pollution de l'air, de l'eau et du sol, le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité forment une réalité que la population prend davantage en compte. Trouver des solutions pour protéger l'environnement est devenue une priorité. Voici quelques exemples de matériels antipollution qui aideront votre collectivité à limiter son impact environnemental.

Le matériel de stockage pour conserver vos produits polluants en toute sécurité

La plupart des entreprises ou des collectivités qui sont amenées à manipuler des produits chimiques polluants dans le cadre de leur travail doivent avant tout se poser la question du stockage. Sur le site de Seton, vous trouverez de nombreux types de récipients et de contenants qui vous permettront de stocker vos liquides polluants, même les plus toxiques. Un conditionnement optimal, dans un bac de rétention par exemple, vous donnera la possibilité de conserver vos fluides polluants en toute sécurité, et même de gagner de la place sur vos étagères. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous procurer une armoire de sécurité anti-feu afin d’y ranger vos produits inflammables. En cas d’incendie, ils ne pourront donc pas être au contact des flammes.

Des absorbants afin de nettoyer, voire de récupérer les liquides polluants

Stocker les liquides nocifs pour l’environnement n’est pas la seule problématique à avoir à l’esprit. Après utilisation, il est important de savoir comment nettoyer ces produits qui peuvent s’avérer dangereux s’ils sont déversés dans la nature, même en petite quantité. Parmi le matériel antipollution disponible sur le site web de Seton, vous trouverez plusieurs absorbants permettant de capter les huiles et autres fluides toxiques. Certains absorbants sont hydrophobes, et permettent ainsi de récupérer les huiles et les hydrocarbures, même une fois que ceux-ci ont été mélangés avec de l’eau. Il existe aussi des absorbants universels qui sont capables de saisir pratiquement tous les produits polluants, quelle que soit leur catégorie. De cette façon, vous serez en mesure d’empêcher les liquides nocifs de se répandre, et vous pourrez même les réutiliser ultérieurement.

De la signalétique afin d’informer et de protéger votre personnel

S’il est essentiel de savoir stocker et nettoyer les produits polluants utilisés dans le cadre professionnel, les entreprises, communes et autres collectivités territoriales doivent également signaler les produits dangereux avec rigueur et précision. Ces produits peuvent en effet être stockés pendant plusieurs années, et on ne sait pas toujours qui sera la prochaine personne amenée à s’en servir. Un étiquetage indiquant le type et la catégorie des produits contenus apparaît donc comme essentiel. Cela vous permettra de les transporter en toute légalité, et en toute sécurité. Acides, produits inflammables, gravats amiantés… La réglementation française et européenne est claire concernant l’étiquetage de ces produits, toutes les entreprises et collectivités sont dans l’obligation de la respecter. Grâce à Seton, vous pourrez facilement vous mettre en règle.

