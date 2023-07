Nouvelles conditions de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé

Social

Un décret du 27 juillet modifie les conditions de prise en compte de certaines ressources pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, en ajustant les modalités de prise en compte des pensions alimentaires versées par les demandeurs et en excluant les allocations de reconnaissance et viagère servies aux harkis et à leurs veuves, ainsi que l’allocation versée aux jeunes bénéficiant d’un contrat d’engagement jeune.

Il aménage également les modalités de délivrance d’une attestation de droit aux bénéficiaires autonomes au titre de la prise en charge de ses frais de santé.

Il prévoit enfin que la présomption de droit ne s’applique pas aux conjoints, concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui ont exercé une activité professionnelle trois mois avant le dépôt de leur demande.