Ehpad : un nouveau rapport en faveur d’une refonte des financements et de la gouvernance

Grand âge

Publié le 27/07/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, France

Le rapport parlementaire sur le reste à charge en Ehpad pour les personnes âgées et leurs proches a été rendu à la Première ministre le 26 juillet.

Le rapport sur le reste à charge en Ehpad pour les personnes âgées et leurs proches était attendu depuis plusieurs semaines, et le report sine die de la proposition de loi pour « une société du bien vieillir », mi-juillet, ne laissait rien présager de bon. La députée (PS) Christine Pirès-Beaune a néanmoins bien rendu le résultat de son enquête, le 26 juillet, à Elisabeth Borne. Dans un communiqué, la Première ministre a annoncé avoir demandé à la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, de « mettre en place dès la rentrée dans chaque département une commission dédiée au suivi et à l’examen de la situation financière des structures médico-sociales en difficulté ».

