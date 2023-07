5,3 milliards d’euros supplémentaires pour l’accueil du jeune enfant

Financements

Publié le 27/07/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La COG 2023 – 2027 a été signée par l’Etat et la Cnaf le 10 juillet 2023. D’ici la fin du quinquennat, l’accueil de la petite enfance concentre 75% des crédits supplémentaires du Fonds national d’action sociale. De quoi financer le futur service public de la petite enfance.

La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2023 – 2027 conclue entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a été signée le 10 juillet 2023 par Jean-Christophe Combe, ancien ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et la Cnaf. Adoptée très largement le 4 juillet par le Conseil d’administration de la Cnaf, cette COG est très ambitieuse pour l’accueil du jeune enfant. Elle prévoit en effet un Fonds national d’action social (Fnas) qui augmente de 2 milliards d’euros entre 2022 et 2027 (soit un total de 6,9 milliards d’euros de dépenses supplémentaires par rapport à 2022) avec une progression moyenne de 6% par an. A titre de comparaison, lors de la précédente COG, le Fnas affichait un taux d’augmentation annuel de 2% seulement. Quant à ...

