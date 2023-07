Accueil

Que faut-il retenir des débats d’Avignon 2023 ?

Publié le 27/07/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Entrée de la Cour d'honneur Palais des papes Wikimedia Commons

Comme chaque année, élus et professionnels de la culture se sont retrouvés en marge du Festival d’Avignon (5-25 juillet) pour mille et un débats. Le rendez-vous annuel du théâtre est aussi l’occasion, pour les acteurs culturels, de tenir des assemblées générales et de signer des conventions. Le point sur l’édition 2023.

