Le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy dope le territoire

Sport

Publié le 11/08/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Pour implanter à Poissy (Yvelines) son centre d’entraînement et de formation, le Paris-Saint-Germain a bénéficié du soutien appuyé des collectivités qui ont saisi les retombées en termes d’image, d’emploi, de développement économique ou de partenariats scolaires. Dès 2016, le club a exprimé sa volonté de s’ancrer dans le territoire.

Terre de vélo, de golf… et de football ! Et même surtout de ballon rond, si on se cale sur l’actualité chaude. Car en plus du vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, du golf national à Guyancourt et du centre d’entraînement de l’équipe de France de football à Clairefontaine, les Yvelines comptent depuis quelques jours le Campus flambant neuf du champion de France de Ligue 1.

Adieu la ville royale qui lui avait donné son nom, le Paris Saint-Germain (PSG) dispose désormais à Poissy de 59 hectares d’infrastructures -conçues par Wilmotte & Associés- sur un terrain de 74 ha, pour lequel le territoire tout entier s’est mobilisé afin de favoriser son installation.

Du conseil départemental à la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPSEO), en passant par la ville et par le ...