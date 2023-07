Accueil

L’éboueur influenceur va nettoyer les villes entre Paris et Marseille

Publié le 28/07/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la une, France, Régions, Toute l'actu RH

Jérémy Fichaux

Muni de sa pince et de son sac poubelle, l'éboueur le plus célèbre de France, Ludovic Franceschet, partira de Notre-Dame de Paris le 1er août pour rejoindre le Vieux-Port à Marseille le 24 septembre prochain. Un parcours de 800 km avec son roule-sac qui battrait ainsi le record du monde. L'objectif est de ramasser les déchets de la route N7 et, sur le chemin, sensibiliser le public, les élus locaux. Mais également valoriser son métier.

