Transition écologique : les acteurs culturels butent sur la mobilité du public

[Avignon 2023] Politiques culturelles

Publié le 27/07/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Culture et transports sont deux sujets étroitement liés. En marge du Festival d’Avignon, les élus en charge des politiques culturelles, réunis avec quelques professionnels, ont tenté d’évaluer des solutions potentielles.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment réduire le bilan carbone des déplacements du public se rendant dans les festivals, salles de concert, théâtres, maisons d’opéra, musées et autres lieux culturels ? La question est encore loin d’être résolue.

Les trajets, premier impact carbone de la culture

Le sujet est pourtant loin d’être anodin, notamment dans le secteur du spectacle vivant, pour lequel « la mobilité des publics compte, en moyenne, pour 66% », souligne le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) dans son livret La Mutation écologique du spectacle vivant, publié en mars dernier. Et de préciser que le transport des personnes et du matériel représentent ensemble 75% des émissions de C02 produites par les activités du spectacle vivant.

« Au moins une fois par mois, je dis à ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne