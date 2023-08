Une certification des acquis pour les agents sans qualification

« C’est une façon de gagner en confiance et de se projeter vers d’autres fonctions »

Andrée Pesce, conseillère en formation à la ville de Marseille (17 000 agents, 870 300 hab.)

« Trois agents ont présenté le Cléa. Ils sont tous issus des bureaux municipaux de proximité, par exemple de l’état civil. Parmi eux, deux ont totalement réussi le parcours et décroché le certificat. Pour ces agents, sans diplôme, la démarche s’est traduite par une certaine reconnaissance de leur savoir et de leurs compétences, qui les conduit à avoir une autre représentation d’eux-mêmes et à éprouver une grande fierté. C’est une façon de gagner en confiance pour l’avenir et de se projeter vers d’autres fonctions.

Le Cléa est gagnant pour les agents, confortés dans leurs compétences, et pour les chefs de service, rassurés sur les aptitudes de ceux qui travaillent dans leur équipe ou qu’ils pourraient recruter, ainsi que pour la collectivité, qui voit son personnel gagner en employabilité. »