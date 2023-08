Organisation

Publié le 01/08/2023

A différents échelons territoriaux, des réseaux de secrétaires de mairie s’organisent pour rompre l’isolement et favoriser l’entraide dans l’exercice d’un métier de plus en plus complexe.

« Notre métier ne peut plus s’exercer sans l’appui d’un réseau », assure ­Maryline ­Taligot, secrétaire de mairie de La Selle-en-Luitré. Pourtant, les chevilles ouvrières des petites communes sont encore nombreuses à travailler seules dans leur coin. En Lozère par exemple, elles étaient plus de 80 % en 2020 à ne faire partie d’aucun réseau professionnel, selon une enquête menée par le CDG (162 collectivités ­affiliées, 1 950 agents). Pour remédier à cette situation, celui-ci vient de lancer un réseau départemental des secrétaires de mairie, qu’il a réuni pour la première fois début juillet, à Mende. En plus de rendez-vous physiques, le centre prévoit la mise en ligne d’un outil ­collaboratif et des webinaires en format court.

Mission obligatoire

Le rapport d’information sénatorial n° 676 du 1er juin relatif au métier de secrétaire de mairie (1) révèle que la plupart des CDG proposent déjà un accompagnement au travers de diverses initiatives. « Ces actions peuvent même être conduites de longue date, comme dans le cas du CDG du Territoire de Belfort » qui a mis en place, dès les années 1990, des ­conventions de « ­partage d’un savoir-faire » qui permettent aux nouvelles recrues d’être formées par des homologues expérimentées, en s’appuyant sur des ­conventions portées par le centre de gestion.

« Le développement et l’animation du réseau des secrétaires de mairie paraissent logiquement devoir ­relever du CDG », ont avancé les rapporteurs. Par voie d’amendement à la proposition de loi issue du camp présidentiel, ils ont introduit le fait que cela devienne une nouvelle mission obligatoire. Les centres de gestion sont également incités à créer un site internet recensant leurs principales documentations, les auditions ayant fait ressortir des disparités dans les ­documents proposés par les CDG, qui possèdent des expertises différentes.

Echelon intercommunal

Le CDG d’Ille-et-Vilaine a par exemple développé une compétence particulière sur les congés, quand celui de la Sarthe a approfondi la thématique des paies. Ces disparités peuvent aller jusqu’à des interprétations distinctes de la réglementation, comme l’a constaté ­Sylvia ­Bournas, secrétaire de mairie de ­Davignac (4 agents, 210 hab., ­Corrèze), lors des rencontres ­organisées par la CC haute Corrèze communauté, dont dépend sa commune. « J’ai fait la connaissance de secrétaires de mairie de la Creuse pour lesquelles le CDG ne conseille pas les mêmes choses que celui de la ­Corrèze, ­notamment sur notre statut », rapporte-t-elle.

Si les centres de gestion ont indéniablement un rôle à jouer dans le soutien aux secrétaires de mairie, le périmètre intercommunal s’avère être une échelle tout aussi pertinente pour organiser la mise en réseau. Des initiatives sont prises en ce sens par les structures intercommunales elles-mêmes ou sous l’impulsion de secrétaires de mairie, comme ­Maryline ­Taligot sur Fougères agglomération ou ­Stéphanie ­Aubert, secrétaire de mairie de ­Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy (2 agents, 320 hab., Aisne). Le petit groupe Facebook (2) qu’elle a lancé en 2017, avec une dizaine de ses pairs du territoire, compte aujourd’hui plus de 9 300 abonnés dans toute la France.

« Rien que le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui font la même chose, c’est déjà une forme de soutien. Le groupe permet de poser des questions. Des collègues qui travaillent dans les grosses municipalités nous informent aussi des nouvelles réglementations et celles qui vont en formation y déposent leurs documents », explique ­Stéphanie ­Aubert.

Niveau élevé d’information

A la communauté d’agglomération de La Rochelle (850 agents, 28 communes, 174 300 hab.), on ne fait pas de distinction entre DGS et secrétaires de mairie. Tous sont conviés, tous les deux mois, à des rencontres sous forme de « cafés thématiques » d’environ deux heures, orchestrées par Anne Gouache, chargée de la relation aux communes. Son poste, créé en 2017, est rattaché à la direction « vie institutionnelle » qui pilote les instances communautaires et dispose à ce titre d’un haut niveau d’information.

« Leur plus gros besoin, ce sont les contacts de personnes-ressources. Nous avons édité un guide de la coopération avec les communes membres qui recense tous les contacts dont les DGS et secrétaires de mairie ont besoin à l’agglo, indique Anne Gouache. Les réunions d’information purement descendante sont en revanche abandonnées. »

« Quand nous avons juste des infos à faire passer, nous organisons une visio », explique la chargée de la relation aux communes. Karine Bouquet, directrice générale des services mutualisée de Ferrières-en-Gâtinais et de la CC des quatre Vallées (115 agents, 19 communes, 17 300 hab., Loiret) a, quant à elle, institué, depuis 2021, deux réunions par an avec les secrétaires de mairie et leur envoie « systématiquement les notes de synthèse des décisions » prises au niveau intercommunal.

« Elles bénéficient aussi des conseils de notre direction des ressources humaines et de l’appui de notre service de la communication lorsqu’elles en ont besoin », ajoute ­Karine ­Bouquet.

Des réunions trois à quatre fois par an, sur une demi-journée Maryline Taligot, secrétaire de mairie C’est Maryline Taligot, secrétaire de mairie de La Selle-en-Luitré, qui est à l’origine de la constitution du réseau des secrétaires de mairie lancé en septembre 2021 sur le territoire de Fougères agglomération. Avec l’accord de son maire et du président de l’interco, et l’appui de trois collègues de trois autres communes du territoire, elle anime, depuis, ce réseau ouvert aux secrétaires de mairie mais aussi à tout agent intéressé par les sujets traités. « L’idée est de pouvoir mieux se connaître, de répondre aux difficultés et à des demandes identifiées, d’obtenir des réponses “fiables“ et de rassurer celles et ceux qui prennent leur poste », détaille Maryline Taligot. Les réunions se déroulent trois à quatre fois par an, dans les communes, sur une demi-journée. Des intervenants externes ou des agents de l’interco sont sollicités. Le réseau s’est doté d’une plateforme où peuvent être déposés des ­documents et ­dispose d’un compte ­WhatsApp pour les questions. Chaque année, Maryline Taligot quantifie le temps ­consacré au réseau, qui lui est payé par sa collectivité. Contact : Maryline Taligot, 02.99.97.91.88.

Répertoire, expertise, plateforme d’échanges… comment entretenir le lien Dans leur rapport d’information, les sénateurs Catherine Di Folco, Jérôme Durain et Cédric Vial proposent plusieurs pistes pour faciliter le travail en réseau. Ils préconisent en particulier d’établir un répertoire des secrétaires de mairie dans chaque conseil départemental (comprenant des coordonnées, des photos…), avec leurs expertises le cas échéant. Ils suggèrent par ailleurs d’organiser un dispositif d’accueil des nouvelles recrues ; de mettre à disposition une plateforme d’échanges proposant des contenus de type « boîte à outils » (veille juridique, réglementation applicable, foire aux questions, modèle d’actes, etc.) ; d’organiser des ateliers thématiques et des congrès départementaux et de permettre un accès à des formations à distance (MOOC, webinaires…).

Des rencontres autour d’un café et deux référents dédiés Margot Canini, cheffe du service « accueil et vie locale » [Haute Corrèze communauté (Corrèze et Creuse) 70 communes • 150 agents • 32 100 hab.] Haute Corrèze communauté compte 53 secrétaires de mairie. « Toutes témoignaient d’un isolement et d’une charge de travail importante quand je suis arrivée il y a un an et demi », se souvient Margot Canini, cheffe du service « accueil et vie locale ». Aux réunions d’information descendante, organisées trois fois par an, ­Margot ­Canini a souhaité ajouter des rencontres plus interactives, baptisées « café des secrétaires de mairie ». « Fin 2022, nous avons mis en place une réunion avec une quinzaine d’entre elles pour remonter leurs besoins et définir quelle forme pouvaient prendre ces cafés », indique-t-elle. Le premier rendez-vous, fixé début 2023, sur le thème de l’instruction des autorisations du droit des sols, a été décliné sur trois jours, dans trois mairies d’accueil. Les questions RH ont fait l’objet du deuxième café, sur le même format, courant juin. Le budget sera abordé lors d’une prochaine date, en septembre ou en octobre. « A chaque fois, nous faisons intervenir un expert, interne ou externe », indique ­Margot ­Canini. Deux animateurs territoriaux de son service sont chargés de faire vivre le réseau des secrétaires de maire. « Ils sont la porte d’entrée de la communauté de communes », souligne ­Margot ­Canini. Le problème de leur inscription à des formations communes, lié au fait qu’elles travaillent sur deux départements, devrait bientôt être réglé grâce à l’intervention de l’interco auprès des deux ­délégations du CNFPT. Contact : Margot Canini, mcanini@hautecorrezecommunaute.fr

