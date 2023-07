Sdis : cinquante nuances de financement

Sécurité civile

Publié le 26/07/2023 • Par Jérémy Fichaux Pierre Garcia Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France

Choix politiques, problématiques locales qui diffèrent… L’étude des logiques de financement des Sdis dans chaque département met en évidence une réelle hétérogénéité en France. Mais faut-il pour autant y voir le symbole d’une inégalité territoriale ?

Il y a un mois, Hubert Falco publiait son rapport sur la modernisation de la sécurité civile et la protection contre les risques majeurs. Commandé par le président de la République, Emmanuel Macron, le rapport jette les bases d’un financement plus efficient et mieux adapté aux réalités du terrain.

Sur le terrain, justement, les derniers chiffres publiés par l’Observatoire des finances et de la gestion publique (OFGL) – portant sur la période 2012-2021 – mettent en évidence des processus de financement bien différents d’un département à l’autre, signe que le gouvernement devra, aussi, composer avec des spécificités locales.

« C’est impossible de dépenser partout le même euro par habitant. Il y a des différences historiques, sur les salaires, le temps de travail, la part de professionnels par ...