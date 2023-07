Logement social : changements pour le financement des réorganisations, fusions et regroupements

Publié le 26/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

La Caisse de garantie du logement locatif social, décrite à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2, des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.

Un arrêté du 3 juillet modifie l’arrêté du 10 juillet 2019 fixant les modalités de calcul des concours financiers prévus au troisième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il en ressort que la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1 peut accorder une aide aux projets de fusion et de regroupement au sens du troisième alinéa de l’article L. 452-1.

Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées et plafonnée à 2 millions d’euros pour les projets de fusion et à 1 million d’euros pour les projets de regroupement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission.

La commission mentionnée à l’article L. 452-2-1 peut également accompagner les projets de réorganisation en accordant une aide à la mise en œuvre d’actions visant à augmenter le niveau de performance, d’intégration et de coopération au sein des groupes d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1, ou dans le cadre d’autres formes d’organisation pour les groupes réunissant uniquement des organismes agréés en application de l’article L. 365-2.

Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission. Son plafond correspond au montant le plus bas entre une valeur absolue de 200 000 euros et un forfait de 5 euros par logement géré par les organismes membres du groupe.

Les articles 3, 4 et 5 (sur le montants des aides) de l’arrêté de 2019 sont abrogés.