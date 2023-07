Centres sociaux : dans les Bouches-du-Rhône, les financements manquent

Action sociale

La prochaine convention cadre pluriannuelle des centres sociaux dans les Bouches-du-Rhône qui doit entrer en vigueur à compter de 2024, est en cours de discussion. À ce jour, il manque autour de 100 000 euros en moyenne par équipement pour fonctionner.

Chiffres-clés Les Bouches-du-Rhône est le deuxième département le plus doté en France en équipements d’animation de la vie sociale, 117 au total, dont : 99 centres sociaux,

10 espaces de vie sociale,

8 foyers de jeunes travailleurs.

En 2022, les négociations entre les financeurs et les fédérations des centres sociaux n’avaient pas permis d’aboutir à un consensus sur le renouvellement de la convention cadre des centres sociaux dans les Bouches-du-Rhône. Cette convention pluriannuelle a notamment pour objectif de définir les contributions financières des partenaires publics en vue de pérenniser ces équipements dans le département, le deuxième plus doté de France avec 99 centres sociaux. À la suite de la forte mobilisation des fédérations, fin 2022, un nouvel avenant à la convention, signée pour la période 2018-2021 et déjà prolongée d’un an, a été conclu, initiant six mois de travaux avec l’ensemble des partenaires.

Nouveau délai

