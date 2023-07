Les villes font preuve d’imagination pour financer l’ESS

Economie sociale et solidaire

Publié le 27/07/2023 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

Une révision de la loi ESS de 2014 pourrait intéresser les Villes qui n’ont plus la compétence économique, perdue avec la loi Notre. En attendant une éventuelle loi de programmation, des mairies comme celles de Villeurbanne, ne lâchent pas leur soutien au secteur, en utilisant les outils à leur disposition.

Si la loi « Notre » a confié la compétence économique aux interco et régions, pas aux communes, certaines profitent de la compétence générale pour continuer à soutenir les entreprises de l’ESS. Comme Villeurbanne, qui décline toujours une stratégie territoriale de l’économie sociale et solidaire, avec plusieurs objectifs de promotion, d’animation et de soutien financier au secteur. Il faut dire que l’ESS entre également parfaitement dans le plan de mandat, tourné vers la transition écologique, la lutte contre les inégalités et les discriminations et le développement local. « La Loi Notre n’a pas changé notre vision politique locale, estime Julien Ravello, conseiller municipal délégué (LFI) à l’ESS (152 000 hab.). Le développement économique local est toujours une ...

