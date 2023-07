Webinaire - 29 août

Quelles solutions pour allier densification et réindustrialisation ?

Par Guillaume Doyen • dans : France

D.R.

Comment concilier maîtrise du foncier et développement de l'industrie ? "La Gazette" et "L'Usine nouvelle" vous proposent, dans le cadre de leur programme "Territoires et Industrie", de poser vos questions à trois experts lors d'un webinaire qui se tiendra le mardi 29 août à 10 heures. Inscrivez-vous !

