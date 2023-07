Le reboisement des forêts, un chemin semé d’embûches

Environnement

Incendies, attaques d’insectes, sécheresse : la forêt souffre et sa capacité à stocker le carbone a été divisée par deux en dix ans. L’Etat, qui a lancé un grand plan de reboisement, pourrait bien faire fausse route.

Chiffres-clés 10 % , c'est l’objectif ambitieux de renouvellement de la forêt d’ici à 2032, fixé par le président de la République.

, c'est l’objectif ambitieux de renouvellement de la forêt d’ici à 2032, fixé par le président de la République. 21,8 % des plants d’arbres sont morts en 2022, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis que ce suivi a été mis en place en 2007. (Source : Département de la santé des forêts, 2023.)

Planter 10 000 arbres. C’est le but que s’est fixé l’Ardèche, qui a lancé le 26 juin une opération de financement participatif, avec la Fondation du patrimoine, afin de reconstituer des parcelles de forêts communales affectées par la sécheresse et les incendies de l’été 2022. Ce sont 2 200 hectares qui ont brûlé ! « Il en va de l’avenir de nos enfants et de l’environnement que nous leur laisserons », estime ­Olivier ­Amrane (LR), son président. Le coût du projet est évalué à 200 000 euros. Le ­département l’a déjà abondé de 15 000 euros.

Une initiative qui fait écho à l’objectif fixé par ­Emmanuel ­Macron de planter un milliard d’arbres d’ici à 2032. Ce qui représente près de 100 000 hectares­ chaque année, quatre fois la superficie de ­Marseille. L’Etat accompagne financièrement les propriétaires, publics comme privés, dans le cadre de France 2030. Mais le coût de cette mesure est considérable. « Il est estimé à 10 milliards d’euros », a révélé ­Marianne ­Rubio, cheffe du bureau des entreprises forestières et de l’industrie du bois au ministère de l’Agriculture, lors du salon ­Euroforest, à ­Saint-Bonnet-­de-Joux, en ­Saône-et-Loire, du 22 au 24 juin.

Scolyte ravageur

Concrètement, c’est l’ ONF qui est chargé de déposer les demandes d’aide des communes forestières. Le guichet unique, géré par l’Ademe, est ouvert depuis fin juin et jusqu’au 31 mai 2024. Le montant des subventions est fixé à 90 millions d’euros pour la saison 2023-2024 en faveur de trois types de forêts : celles qui dépérissent et pour lesquelles le taux d’aide est de 80 %, contre 60 % pour les autres ; celles qui pourraient péricliter parce que les essences qui y poussent ne pourront pas s’adapter au changement climatique ; celles jugées pauvres, car présentant une faible valeur économique.

