Santé social : les 10 articles les plus lus début 2023

CLASSEMENT

Publié le 04/08/2023 • Par La Rédaction • dans : Actu Santé Social, France

Le Club Santé Social profite de l'été pour revenir sur les articles qui ont été les plus lus depuis le début de l'année 2023.

Depuis le début de l’année, trois avenants ont été publiés pour réévaluer le salaire des aides à domicile au niveau du Smic. Départements de France dénonce le fait d’être mis devant le fait accompli.

Le sociologue de la famille Pierre Moisset est consultant en politiques sociales et familiales, et spécialisé sur les questions d’accueil de la petite enfance. Face à la crise des vocations dans la petite enfance, il s’enthousiasme de la dynamique portée par les maisons d’assistantes maternelles. Il y voit la volonté de s’affranchir du carcan dans lequel semblent enfermées les crèches collectives.

Alors que l’examen du projet de loi « Plein emploi » débutait, le lundi 10 juillet au Sénat, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion, détaillait dans un long entretien les mesures qui concernent les collectivités locales. Se défendant de tout « big bang institutionnel » ou forme de « recentralisation », et il met en avant des financements nouveaux pour améliorer l’insertion des demandeurs d’emploi.

La proposition pour « bâtir la société du bien vieillir », sans envergure, ne permettra pas de répondre aux enjeux, selon tous les acteurs du secteur qui attendent depuis 2019 une grande loi sur l’autonomie. Ils en faisaient part début avril, avant le début de l’examen du texte à l’Assemblée… et donc les reports à répétition qui ont suivi.

En application de la loi « handicap » du 11 février 2005, tous les établissements recevant du public devraient être accessibles à l’ensemble des personnes concernées, quel que soit leur handicap. Un délai avait été apporté avec les Ad’Ap mais ils arrivent à échéance…

Dans les secteurs de la petite enfance et du grand âge, de plus en plus d’établissements et de services des collectivités passent aux mains du secteur privé, notamment par délégation de service public et transfert d’activité. Un phénomène accentué par l’usage du détachement d’office du personnel.

Ras-le-bol ! Travailleurs sociaux, ils ont fui leur employeur territorial avec l’espoir de retrouver un sens à leur métier et de meilleures conditions de travail. Témoignages de professionnels engagés, mais épuisés.

Sous-dimensionnée, la chaîne départementale de la protection de l’enfance est appelée à augmenter ses effectifs et à améliorer le suivi de ses dispositifs de prise en charge, selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales.

Pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales, le gouvernement veut simplifier les procédures. Des expérimentations ont été lancés sur le RSA pour aller vers une déclaration pré-remplie, sur le modèle de ce qui se fait pour l’impôt sur le revenu.

Alors que le rapport gouvernemental sur France Travail devrait être publié en ce début du mois d’avril, l’Union nationale des missions locales partage ses craintes sur la place des élus du bloc communal dans le futur organisme et la concurrence entre les acteurs de l’emploi des jeunes.