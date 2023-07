Aidez les entreprises de votre commune à saisir les bonnes opportunités !

Publié le 25/07/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Dans toutes les régions, l’Europe propose des dispositifs d’accompagnement et d’aide à la croissance des petites entreprises. Le plus important d’entre eux, le réseau Enterprise Europe Network (EEN) est présent auprès de tous les entrepreneurs qui le souhaitent, pour les aider à créer leur société, à grandir ou à se lancer sur de nouveaux marchés. Mais d’autres solutions peuvent convenir aux entrepreneurs de votre commune !

Difficile pour des entrepreneurs débordés de se tenir bien informés… Avec l’aide de l’Europe, vous pouvez les guider pour les aider à grandir, à développer l’emploi et le dynamisme économique de votre commune. En effet, l’Europe a mis en place des dispositifs d’accompagnement, tournés vers les petites et moyennes entreprises (PME) pour les aider à se retrouver dans le maquis des normes, des ressources, des services et des opportunités qui leur sont proposés. C’est le réseau EEN, qui maille le pays depuis quinze ans.

Soutenir la croissance des PME européennes

Il réunit des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), Bpifrance et des agences régionales d’innovation ou d’internationalisation qui emploient 200 conseillers. Leur objectif ? Aider les PME à poursuivre une croissance raisonnée en offrant une valeur ajoutée européenne et internationale concrète, au travers d’une large palette d’expertises. Concrètement, les relais EEN organisent sur votre territoire des réunions, des rencontres d’affaires et des ateliers techniques. Ils conseillent les entreprises et les renseignent sur les réglementations, les normes et les financements européens. Un accompagnement est également proposé pour les aider dans leurs démarches afin de bénéficier des subventions européennes.

Les témoignages et les exemples de sociétés qui ont tiré profit de ces services sont nombreux ! Bagflip, une jeune entreprise de Biarritz qui produit des sweats écoresponsables transformables en sacs à dos s’est développée grâce à des partenariats européens après avoir participé à une convention d’affaires EEN. À Bordeaux, le parfumeur Margot et Tita s’est créé grâce à l’accompagnement de l’EEN, lors des différentes phases de sa construction : identification des financements possibles pour la création d’entreprise, soutien pour convaincre les investisseurs, sélection de fournisseurs et réunion au sein d’un réseau.

Erasmus des entrepreneurs

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est l’agence d’attractivité et de développement économique, Rising sud, qui est labellisée EEN. Fin 2022, elle a également été sélectionnée par la Commission européenne pour déployer le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs qui finance des bourses de mobilité. Accordée aux chefs d’entreprises qui ont créé leur société depuis moins de trois ans, sans limite d’âge, cette bourse leur permet de se former auprès de dirigeants expérimentés dans un autre pays européen.

Autre dispositif d’accompagnement des PME, déployé dans les régions par Bpifrance : le programme Diagnostic Europe. Il s’agit d’une mission d’accompagnement des petites entreprises pour leur permettre de participer aux programmes de recherche et d’innovation (RDI) financés par la Commission européenne. Le Diagnostic Europe les soutient dans la préparation et le dépôt de leur candidature.

