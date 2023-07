Comment l’Europe soutient l’emploi et la croissance des territoires en aidant les PME

Publié le 25/07/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

À travers l’Europe, le rôle des PME dans l’économie des territoires est très important. C’est pourquoi l’Union européenne les soutient, en les aidant à investir pour se développer, en permettant leur organisation par filière, en finançant la formation professionnelle ou en favorisant leur accès au crédit. Vous pouvez guider les sociétés de votre commune vers ces outils de croissance !

Le dynamisme économique est un des vecteurs essentiels de la cohésion des territoires. Or, les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, totalisant 85 % de l’ensemble des créations d’emplois (source programme COSME). C’est ce qui justifie que la Commission européenne soutient par différents moyens des projets portés par des PME, lorsqu’elles contribuent au développement de leur écosystème. Avec les programmes LEADER, et plus largement le FEDER, l’Europe finance une large gamme de projets de petites entreprises pour renforcer leur compétitivité, en favorisant l’innovation, en créant des emplois et en stimulant la croissance : acquisition d’équipements, de machines ou d’outils, projets de recherche ou développement de prototypes, accompagnement à l’export, etc. L’objectif est de lever le frein qui empêche ces sociétés de grandir.

Soutien à la transition écologique des entreprises

La Commission européenne soutient également la transition environnementale de l’économie, qu’elle appelle de ses vœux, avec le Pacte vert. Les fonds structurels européens peuvent donc être mobilisés pour améliorer l’efficacité énergétique des entreprises, les aider à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement ou encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. Dans vos communes, l’Europe peut ainsi changer la vie de vos entreprises ! À Castelsarrasin, en Occitanie, Cellulopack a remplacé les emballages plastiques par une cellulose moulée, une matière 100 % recyclable, plébiscitée par les industriels. La PME a obtenu 465 000 euros du FEDER (sur un investissement de 2,8 millions d’euros) pour étendre ses capacités de production et créer ainsi une vingtaine d’emplois en 3 ans. Mouton Esmard, une entreprise de façonnage du verre de Saint-Lubin-des-Joncherets (Centre Val-de-Loire) qui a fêté son centenaire en 2020, a bénéficié pour sa part d’une aide de 112 000 euros du FEDER pour acheter un nouveau four de trempe. Objectif : créer de l’emploi local et augmenter son chiffre d’affaires. À Malijai (Provence-Alpes-Côte d’Azur), le meunier qui participe au développement de la filière panicole soutenue par LEADER a également obtenu des aides européennes pour l’aider à financer un frigo de stockage de 400 mètres carrés et une conditionneuse pour ensacher la farine et la vendre au grand public, en plus des boulangers. Dans le cadre du France relance, soutenu par le plan de relance européen (Next Generation EU), un chantier de rénovation de logements sociaux à Arpajon-sur-Cère (Cantal) a également pu voir le jour. Celui-ci se terminera en 2024. Autant de projets structurants pour l’économie locale, qui n’auraient pas vu le jour sans ces financements.

COSME, un outil européen dédié aux PME

La Commission européenne a mis en place un autre outil dédié aux PME, le programme COSME. Avec une enveloppe de 4,2 milliards d’euros pour 2021-2027, il facilite l’accès pour les entreprises au financement de toutes les phases de leur développement, de la création à l’expansion. Le programme pilote l’Erasmus des entrepreneurs, c’est-à-dire un programme d’échanges transfrontaliers pour jeunes entrepreneurs un dispositif de formation pour leur permettre de développer leurs compétences et de rendre leurs entreprises plus performantes. Le programme finance en France plusieurs réseaux de soutien au développement des entreprises, notamment le réseau EEN (Enterprise Europe Network, le réseau des entreprises européennes).

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/des-emballages-ecologiques-cest-possible-grace-lentreprise-cellulopack

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/soutenir-une-entreprise-de-faconnage-du-verre-en-centre-val-de-loire

https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/cosme-le-programme-pour-la-competitivite-des-pme-et-entreprises/

https://cosme.easme-web.eu/#

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/portails/europe/?integration=&perimeter=&categories=attractivite&text=&backers=15-commission-europeenne&apply_before=&is_charged=all&european_aid=all&action=search-filter

https://leaderfrance.fr/projets/promotion-dune-filiere-panicole-en-luberon-lure/

Contenu proposé par La Commission européenne