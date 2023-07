« Derrière les émeutes, il y a une demande d’intégration sociale et d’égalité »

Violences urbaines

Publié le 24/07/2023 • Par Pierre Garcia Romain Gaspar • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pendant les émeutes, de nombreuses mairies, écoles, centres sociaux ont été incendiés. Le sociologue Denis Merklen, spécialiste des classes populaires et auteur des ouvrages "Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?" et "Les indispensables. Sociologie des mondes militants", estime que ces évènements sont la conséquence des dysfonctionnements d'un Etat social omniprésent en France. Entretien.

Pourquoi beaucoup de bâtiments publics ont été pris pour cible ?

Denis Merklen : Les bâtiments publics sont une cible privilégiée parce que, dans les cités HLM, la puissance publique est omniprésente. Le logement et toutes les institutions qui font la ville dans ces espaces sont entre les mains de l’Etat (les offices HLM, les municipalités…). Le problème c’est que les dysfonctionnements qui rendent la vie difficile aux habitants proviennent aussi de ces mêmes institutions. Elles sont à la fois la main tendue qui leur permet d’être debout et celle qui les déstabilise. Derrière ces attaques, il y a une demande d’intégration sociale, d’égalité, une critique du dysfonctionnement de l’État vécu comme une injustice.