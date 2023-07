Politique de la ville : vers un virage sécuritaire ?

Politique de la ville

Publié le 25/07/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts prévention sécurité, France

La nouvelle secrétaire d’Etat en charge de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est placée sous la double tutelle de Christophe Béchu, en tant que ministre de la Cohésion des territoires, et de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Un choix qui fait craindre à nombre d’élus et de professionnels que les actions de maintien de l’ordre ne prennent le dessus sur le versant social de la politique de la ville. Si celle-ci était vidée de sa substance, alerte le Conseil national des villes, cela pourrait aggraver le sentiment de stigmatisation des habitants des quartiers concernés.

Les émeutes et dégradations qui ont secoué la France entre la fin juin et début juillet vont-elles conduire l’Etat à donner une impulsion sécuritaire à la politique de la ville ? C’est en tout cas la crainte qui transparait derrière plusieurs réactions au choix d’Elisabeth Borne de placer la nouvelle secrétaire d’Etat en charge de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache (jusqu’ici députée Renaissance des Bouches-de-Rhône), sous la tutelle non seulement de son collègue en charge de la Transition écologique et la cohésion des territoires, Christophe Béchu, mais aussi de celui de l’Intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin.

