Pour contrer le surtourisme, le cœur des territoires balance

Publié le 24/07/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L'Île-de-Bréhat, dans les Côtes-d'Armor aquaphoto - Adobe Stock

Face aux menaces environnementales et à une surfréquentation qui pénalisent les visiteurs et déclenchent l’hostilité des populations, les communes avec des sites touristiques adoptent des stratégies allant de la communication incitative à l’interdiction d’accès pure et simple.

