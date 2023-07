La Cour des comptes et le Sénat tirent à boulets rouges sur le pass Culture

Politiques culturelles

Publié le 24/07/2023 • Mis à jour le 24/07/2023 • Par Hélène Girard Judith Chetrit • dans : A la une, Actualité Culture, France

Le Sénat et la Cour des comptes ont livré respectivement les 11 et 18 juillet des rapports critiques sur le pass Culture, avec des préconisations d’amélioration. Les professionnels du spectacle vivant s'estiment confortés dans leur dénonciation des carences du dispositif depuis sa création en 2019.