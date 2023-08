Un portail open data au service des agriculteurs et des élus

Développement local

Publié le 02/08/2023 • Par Hélène Lerivrain • dans : France, Innovations et Territoires

La communauté d’agglo s’est dotée, en 2020, de la première plateforme de données ouvertes sur l’agriculture du territoire.

Chiffres-clés Budget : un temps plein de cheffe de projet et un abonnement annuel à la plateforme de 5 000 €.

Connu pour son piment d’Espelette­ et l’Ossau-Iraty, le Pays basque l’est peut-être un peu moins pour le vin ­d’Irouléguy, le porc ­Kintoa ou la cerise ­d’Itxassou. ­Zabal va y remédier. La communauté d’agglomération du Pays basque a lancé, en 2020, cette plateforme open data dédiée à l’agriculture qui permet d’accéder à des données fiables, ouvertes et gratuites, d’étudier l’évolution des filières, voire de connaître les aides proposées par la ­CA du Pays basque.

D’ores et déjà, 157 jeux de données, classés par thématiques, sont disponibles. Et 19 observatoires établis à partir de ces informations sont consultables. L’un d’eux porte sur le vignoble de l’AOC ­Irouléguy. Il contient sa fiche d’identité, une carte et des éléments chiffrés sur les caractéristiques, les cépages, les ...

Thèmes abordés Numérique

Open data