Le vélo revient en piste dans les zones rurales

Publié le 31/07/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert acteurs du sport, France, Régions

Des vélos à assistance électrique, munis d’antivol, panier, chargeur, porte-enfant sont proposés à l’essai par des collectivités. NVD

Remettre les habitants en selle dans les territoires ruraux permet de répondre à des enjeux tant environnementaux que sociaux, à moindre coût. Dans les zones peu denses, actifs, élèves et retraités peuvent utiliser le vélo pour aller au travail, rejoindre leur établissement, faire leurs courses… Les collectivités misent sur les vélos et véhicules doux à assistance électrique, qui réduisent les distances et les dénivelés, et sur l’aménagement de pistes dédiées.

