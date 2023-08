La location de lieux publics, en un clic, devient plus simple

[Start-up] Gestion du patrimoine

Publié le 08/08/2023 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Mariloo est une plateforme numérique proposant la location d’équipements pour des événements collectifs. Grâce à l'offre très accessible et simplifiée qu'elle présente, les locataires devraient facilement être en mesure de se tourner vers des loueurs publics.

Start up

Salle polyvalente, musée, centre aquatique, aquarium… les collectivités disposent de nombreux équipements publics qu’elles peuvent louer pour des fêtes privées comme pour des manifestations d’entreprise. La nouvelle plateforme de location Mariloo favorise cette mise en valeur du patrimoine public. Pourquoi donc ne pas utiliser ces équipements durant les heures de fermeture ? Hébergée par l’incubateur public lillois ­Euratechnologies, soutenu par les Hauts-de-France, la start-up à l’origine de ce portail qui enregistre près de 200 biens, a démarré son activité dans sa région espérant se développer rapidement au niveau national.

« Avant de nous lancer, nous avons rencontré les élus et les agents des communes pour construire un outil adapté », explique la cofondatrice de Mariloo, Marion Desprez.

Dossier de demande

Et, en cherchant à louer une salle des fêtes, les créateurs du portail ont constaté les difficultés d’accès de l’offre publique, la nécessité de téléphoner et d’aller sur place pour verser la caution… « Autant de freins qui ne facilitent pas la valorisation du patrimoine immobilier public. Pourtant, l’offre est intéressante et diversifiée », estime Marion Desprez.

En prenant un abonnement annuel