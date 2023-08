Le système d’acquisition dynamique, l’achat au bon prix auprès d’un vivier de fournisseurs

Commande publique

Publié le 10/08/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : France, Innovations et Territoires

Le système d’acquisition dynamique est un référencement dématérialisé de fournisseurs sur une longue durée et décliné selon des catégories d’achat définies par la collectivité. Les acheteurs sont ainsi en mesure de lancer, quand ils en ont besoin, les demandes aux fournisseurs présélectionnés. Toute la procédure doit être dématérialisée.

Chiffres-clés 30 jours : c’est la durée minimum entre l’ouverture du SAD et le lancement du premier marché invitant les candidats à soumissionner. Ensuite, l’acheteur procède à l’évaluation dans les dix jours après la réception des candidatures. Enfin, à tout moment du SAD, il peut demander aux candidats admis d’actualiser leur dossier de candidature dans les cinq jours à compter de l’envoi de sa demande.

La communauté urbaine de ­Dunkerque, la CUD, a été récompensée, en 2021, par les Trophées de la commande publique pour avoir mis en place un système d’acquisition dynamique (SAD), pour l’achat de ses voitures d’occasion. Cet événement a participé au renouveau d’une procédure ancienne mais encore rarement utilisée, le SAD. Et l’interco vient de lancer une nouvelle procédure pour l’achat de gaz.

Détaillé dans la partie réglementaire du code des marchés publics, le SAD est une technique d’achat visant à mettre en place un référencement ouvert de fournisseurs sur une longue durée, choisie par l’acheteur. « Nous avons ­construit un dossier de ­consultation facilement reconductible pour toutes les collectivités et pour tous les secteurs et nous l’avons largement redistribué », relate Jean-­Christophe ­Caroulle, chef du service « stratégie, performance et programmation » de la direction de la commande publique de la CUD.

Adaptation aux fluctuations

Des collectivités de toute taille se sont récemment tournées vers le SAD, spécifiquement concernant l’achat de ­véhicules d’­occasion. « Ce ­marché est particulièrement tendu, les ventes se font en un jour ou deux, les demandes des ...