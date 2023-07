« Talentueuses », un programme pour dépasser les freins aux ambitions

Formation

Publié le 27/07/2023 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Développer la connaissance de soi, travailler sa marque personnelle, booster le leadership, bâtir un plan de développement personnel, tout en faisant partie intégrante d’un collectif féminin de soutien et d’émulation. Ce sont les objectifs du programme "Talentueuses", renouvelé par le gouvernement. Les candidatures sont ouvertes, jusqu'au 14 septembre, aux femmes des trois versants de la fonction publique. Le nombre de bénéficiaires est passé de 50 à 100.

Chiffres-clés Lieu | En Île-de-France

Conditions d’accès | Formation destinée aux femmes évoluant dans la fonction publique et qui remplissent les conditions statutaires pour être détachées dans les 6 à 18 mois sur un emploi fonctionnel

Formation destinée aux femmes évoluant dans la fonction publique et qui remplissent les conditions statutaires pour être détachées dans les 6 à 18 mois sur un emploi fonctionnel Durée | 8 jours sur 6 mois, à partir de fin 2023

jours sur 6 mois, à partir de fin 2023 Coût | Prise en charge par la Diese

Contact au sujet de la sélection des participants | talentueuses@pm.gouv.fr

talentueuses@pm.gouv.fr Contact au sujet de la formation | talentueuses@insp.gouv.fr

« Amplifier la dynamique des recrutements de femmes à des postes de direction. » C’est l’ambition, rappelée par le ministère de la Transformation et de la fonction publiques, début juillet, du programme « Talentueuses« . Il s’agit de « permettre aux lauréates de dépasser les freins éventuels qui pourraient les brider dans leur volonté d’évolution professionnelle et leur donner envie de se positionner sur les postes ambitieux auxquels leur parcours les destine, avec les meilleures chances de succès », explique encore le gouvernement. « Ce dispositif permet aussi à ces femmes de se construire un réseau interministériel et inter-fonctions publiques propice à une plus grande mobilité ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier