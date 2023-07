Dialogue social

Les Comités sociaux territoriaux, plus de six mois après leur mise en place

Publié le 24/07/2023 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Lozz - stock.adobe.com

Un peu plus de six mois après leur installation, que deviennent les comités sociaux territoriaux (CST), qui remplacent les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les comités techniques depuis le 1er janvier 2023 ? Dans les centres de gestion, une formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail s'ajoute aux réunions du CST. Une disposition inutile provoquant des dysfonctionnements, estiment certains d'entre eux.

