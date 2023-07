Ces maires qui veulent faire payer les émeutiers

Emeutes

Publié le 21/07/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, France

Courrier aux habitants qui réclame de dénoncer les émeutiers, festivités annulées pour rembourser les dégâts... Plusieurs maires de droite réclament une plus grande fermeté contre les jeunes ayant participé aux émeutes. La Gazette est allée à leur rencontre pour comprendre pourquoi il refuse une réponse davantage éducative et préventive.

Ils s’appellent Julien Bachard, Vincent Jeanbrun ou encore Jean-Philippe Ranquet. Ils font partie de cette génération de maires de droite qui réclament une plus grande fermeté contre les jeunes émeutiers ayant participé aux violences urbaines qui ont éclaté en France après la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un refus d’obtempérer. Face aux destructions et pillages dans leur commune, le message des ces édiles est clair : « Ce n’est pas au contribuable de payer pour les parents ». Au point que certains d’entre eux n’hésitent pas à prendre des décisions chocs et à créer la polémique.

« Faire payer les coupables »

A Saint-Gratien (Val-d’Oise), Julien Bachard, le maire (LR) de cette commune de près de 21 000 habitants ...

