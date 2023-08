Sociosport

Un centre de vacances expérimente un séjour sportif 100% féminin

Publié le 07/08/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Sport dans la ville

Le centre de vacances sportives et de formation que Sport dans la ville a ouvert il y a un an au Poët-Laval, dans la Drôme, permet à cette association d’expérimenter de nouveaux formats de séjours pour des jeunes fréquentant ses activités sportives ou d’insertion dans différentes villes. Dernier en date : un « séminaire confiance en soi et leadership » qui a réuni 35 jeunes filles sélectionnées au mérite. À la clé, pour elles, « une bouffée d’énergie ».

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Insertion sociale

Politique de la ville

Sport