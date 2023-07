Modification de la nomenclature Crit’Air

Pollution atmosphérique

Publié le 21/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté abroge l’arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route.

L’arrêté publié ce 21 juillet introduit les véhicules navettes urbaines en classe E et réintroduit les dispositions concernant les véhicules deux roues, tricycles et quadricycles à moteurs de normes Euro 5 et les sources d’énergie FM, FR, FP, FQ, B1 et 1A.