Loi 3DS : le décret relatif aux CCAS et CIAS et à la visio conférence des conseils communautaires est paru

Démocratie locale

Publié le 21/07/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret modifie le chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS »).

D’un part, le décret vient venant confier aux assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la faculté de déterminer le nombre de membres élus et nommés au sein des centres communaux d’action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS).

D’autre part, le décret permet une continuité du fonctionnement des conseils d’administration des CCAS et CIAS avec l’élection d’un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions que le vice-président et pouvant ainsi intervenir en cas d’empêchement de ce dernier.

Le décret actualise également l’article R. 4134-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixant la limite d’âge de certains membres des CESER, afin de tenir compte de sa modification par l’article 231 de la loi du 21 février 2022.

Enfin, le décret abroge également la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie réglementaire du CGCT, créée par le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la loi du 21 février 2022 qui prévoient que les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence sont fixées par chaque assemblée délibérante concernée dans son règlement intérieur.

l’article 1er et les 2° et 3° de l’article 2 du décret entreront en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

A noter que le 1° de l’article 2 entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnement régionaux, soit le 1er janvier 2024.